“J'attendrai” de la Compañia Animo de Lucro, es la ganadora de la XIV Edición del Premio Jovellanos a la producción escénica, que recibe 21.000 Euros, y la posibilidad de ser estrenada, en el mes de Septiembre, en el Teatro Jovellanos.

El Jurado, ha destacado a la hora de otorgar el premio, a “J'attnedrai”, que:

La obra hace hincapié en valores tan importantes como la amistad, el amor y la eterna memoria personal.

Se trata de un texto contemporáneo de un autor reconocido como es José Ramón Fernández.

El argumento versa sobre una historia personal, que coincide con la historia colectiva de tanto presos muertos en los campos de concentración.

El texto, ha sido creado por José Ramón Fernandez, y la dirección ha sido coral. Con dos personalidades del mundo del Teatro Asturiano, como son Marga: Llano y Jorge Moreno.

Jorge Moreno: “El texto al principio no gustó en la primera lectura”

Jorge Moreno, uno de los Directores de “J'attendrai”, fue muy sincero, a la hora de valorar el premio, y agradecer el reconocimiento. “Con esta obra, hemos pasado de la indiferencia, a la magia, pasando por el amor”. Jorge Moreno, afirma que el día de la primera lectura, una tarde gris del mes de Noviembre del año 2.017, en el Centro Municipal del Coto, no les gustó el texto. “cuando hicimos la primera lectura, no nos gustó la impresión que nos dio. No fue buena. Era un texto de encargo de la SGAE, que no gustó a los que estábamos allí. El texto no me dijo al principio, lo que me transmitió despues. El texto no me llegó al alma”. Pero reconoce que con el paso de los días, la cosa cambió. “Y tengo que reconocer, que el día de la lectura dramatizada, aquello que al principio no me llenaba, acabó contagiándonos a todos. Yo creo que la palabra magia, es la que mejor define, lo que sucedió aquel día. El texto, nos superó, nos fue superando con el paso de los días”.

La obra, habla de los campos de concentración, pero avisa Jorge Moreno, que lo hace de una forma diferente. “En la obra que hace un repaso a la memoria histórica, no a la memoria histérica. El autor no pontifica, deja al espectador que reflexione, piense y saque sus propias conclusiones. La historia está tratada con mucho amor. Y refleja las historia personales, que hay en un episodio terrorífico, de nuestra historia”.

Están muy satisfechos, por el galardón. “Este Premio, tiene una gran importancia en el mundo del Teatro y es envidiado por muchas compañías, que no tienen fijada su residencia en el Concejo de Gijón”

La obra “J'attendrai”, será estrenada en el mes de Septiembre, en el Teatro Jovellanos. Dentro del programa de actividades del último cuatrimestre del coliseo gijonés.