Indignación por la actuación del Principado con los calderones varados en Carreño

El Tranqueru, entre Xivares y Perlora, ha sido escenario del primer varamiento masivo en Asturias de calderón tropical, una especie que se acerca a las aguas del Cantábrico por estas fechas. Se calcula que han sido alrededor de 18 ejemplares que llevaban ya dos días merodeando por la zona y que al menos 8 han fallecido. A lo largo de la mañana personal de la Consejería de Pesca acompaña mar adentro a los que han sobrevivido en un intento de que no vuelvan a acercarse a la costa.

Los vecinos están indignados porque anoche unicamente ellos y voluntarios del CEPESMA se quedaron en la playa intentando, a la luz de sus teléfonos móviles, devolverlos al mar.

Vídeo

En Mediodía COPE hemos charlado con Luis Laria, presidente de la Coordinadora para el Estudio y la Protección de las Especies Marinas. Nos ha contado que no puede intervenir oficialmente desde que en 2016 el Gobierno Asturiano decidiese no renovar el convenio que tenía con ellos. Señala Laria que recuperar este tipo de animales que pueden llegar a pesar dos mil kg no es tarea fácil.Hay que tener medios pero también personal con experiencia que conozca sus pautas de comportamiento. El CEPESMA ya contaba con una red de varamientos con la que colaboraban Policía Local y Nacional, Guardia Civil, Protección Civil y hasta 60 voluntarios pero ahora todo está descabezado . Laria indica que estas situaciones no deben de tratarse sólo desde el ámbito administrativo. El Principado tiene que colaborar con la sociedad, porque en caso contrario sólo está dando palos de ciego.

