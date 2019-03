Ignacio Cuesta en COPE: “Veo difícil un pacto entre Ciudadanos y el PSOE de Oviedo”

Ignacio Cuesta sale a ganar. Es el candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Oviedo y aspira a conseguir el bastón de mando de la ciudad en la que ha vivido la mayor parte de su vida. Nació en Manresa hace 47 años donde su padre, químico de profesión, trabajaba por aquel entonces. Con tan sólo 4 años llegó a Grado y vive en la capital asturiana desde que tenía 10. Fue alumno del Colegio Baudilio Arce y estudió Derecho en la Universidad de Oviedo. Es abogado y decano del colegio profesional que representa a sus compañeros de profesión. Ahora, ha dado el salto a la política.

“Siempre he estado preocupado por la vida pública y mi amor por Oviedo me ha llevado a dar el paso porque me fastidia ver la ciudad paralizada, degradada y sin proyecto de futuro”.

En su primera entrevista en una emisora de radio, Cuesta se muestra dispuesto a poner Oviedo “en marcha”. Fija tres prioridades: “acabar con la parálisis económica, solucionar los problemas de movilidad que tiene la ciudad y poner fin al deterioro generalizado que existe”. Entre las medidas que propone incluye una encomienda de gestión de las licencias para sea la Cámara de Comercio de Oviedo quien se encargue directamente de tramitarlas con mayor agilidad y quienes las solicitan puedan conseguirlas en “el menor tiempo posible”.

Cuesta también quiere eliminar de raíz el llamado “IBI para ricos” porque “espanta y asusta” a posibles inversores. “Que haya una sentencia del TSJA favorable al tributo no quiere decir que haya que mantenerlo”.

El aspirante naranja a la alcaldía ha criticado el “show mediático” que mantiene el concejal de Economía, Rubén Rosón, con la Fundación Gustavo Bueno a cuenta del Palacete del antiguo Sanatorio Adaro que está ocupando. “Desconozco si hay contrato, habrá que hacer una nueva ordenanza de ocupación de solares pero no cabe este espectáculo”.

Cuesta presume de tener el “mejor proyecto y el mejor equipo” y confía en ganar las elecciones. Entiende que es complicado tener mayor suficiente para gobernar y abre la puerta a posibles pactos postelectorales. No cierra la puerta a ninguna fuerza política porque “nos podremos entender con quién esté de acuerdo con nuestro proyecto de cambio” aunque ve difícil hacer trato con el PSOE de Oviedo por la gestión que ha hecho en los últimos cuatro años y porque ha sido “rehén de Podemos”. Asegura que “con esos mimbres es difícil un acuerdo con el PSOE”.