El hostelero Patricio Sánchez "Titi", ya lleva cuatro días de protesta a las puertas del Parlamento asturiano

Patricio Sánchez, más conocido como "Titi", es un hostelero de Siero, propietario de dos restaurantes desde hace más de veinte años. Dice que lleva cuarenta años trabajando de sol a sol, nunca se cogió una baja, y ahora con los negocios cerrados, su trabajo consiste en pasarse doce horas diarias, de nueve y media de la mañana a nueve y media de la noche, a las puertas de la Junta General del Principado en el interior de una caja rotulada con frases como: " soy un empresario hostelero obligado a cerrar, tengo 0 ingresos y muchos euros en gastos fijos" o "ruego a los políticos que donen su sueldo para combatir la crisis, y pidan un crédito ICO para combatir la crisis".

Vídeo

Titi ya lleva cuatro días de reivindicaciones y son muchos los viandantes que se acercan a interesarse por su situación, incluso, le llevan café, pinchos o tabaco para pasar al raso tantas horas y con frío. A pesar de ello, Titi, dice que lo está llevando muy bien porque no pido nada, no pido dinero, nada más que se hagan cargo de todos los locales en general y de la gente que no puede desempeñar su trabajo y tienen que asumir sus gastos. Patricio asume que lo primero es la sanidad, pero no se puede olvidar la economía, porque esto es una catástrofe. Son los políticos los que tienen que dar soluciones, ellos cobran el 100% de su salario y a mí me ingresan 300 euros, habiendo cotizando el tope a la Seguridad Social, no lo entiendo, apostilla. Titi añade que yo esta fiesta no la busqué, lo que intento es defender mi puesto de trabajo y el de mis compañeros. Tiene a 20 trabajadores que dependen de la apertura de sus establecimientos.