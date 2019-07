"Horror el show que nunca se debió hacer" llega al Teatro Jovellanos

Un grupo de actores llega a un teatro destartalado con intención de poner en marcha los últimos ensayos de una comedia musical de culto "The Rocky horror show". Aunque les sobra entusiasmo y motivación, la suerte no parece estar de su lado. Casi todo lo que puede salir mal, sale peor y para colmo de desdichas, el actor protagonista acaba de morir en un inexplicable accidente. A pesar de todas estas calamidades, no se dejan llevar por el pesimismo y se ponen a ensayar. Pero pronto se darán cuenta de que no podrán avanzar sin el personaje clave de la obra: el peculiar y carismático Frank-N-Furter. Que protagoniza el showman, actor, cantante y creador Rodrigo Cuevas.

¿Encontrarán a un actor cantante capaz de dar vida al protagonista?. ¿Conseguirán sacar adelante la producción?. ¿De qué serán capaces con tal de estrenar ese espectáculo que es la ilusión de sus vidas?. Si quieres encontrar respuestas a todas estas preguntas, el sábado a las 20:30 horas en el Teatro Jovellanos, el elenco de actores que se reúnen en Jaleo Producciones te lo van a responder y te van a entretener. Con música en directo, a cargo Álvaro Bárcena, Wilón de la Calle, Sil Fernández y Sam Rodríguez.