Fingen ser personal del Hospital Carmen y Severo Ochoa para conseguir datos personales

En el concejo de Cangas del Narcea se ha detectado una posible estafa telefónica. Varios vecinos han recibido llamadas de personas que se hacen pasar por personal del Hospital Carmen y Severo Ochoa, en las que les piden datos personales como nombres, DNI o la cantidad de personas que residen en el domicilio. El objetivo de esta llamada es acercarse a la vivienda para impartir una supuesta charla sobre el COVID-19 . Nada de esto es cierto. El alcalde de Cangas, José Víctor Rodríguez, advertía en el MEDIODÍA COPE que bajo ningún concepto deben facilitar datos personales a nadie y en el caso de recibir alguna de estas llamadas advertir de forma inmediata a la Policía Local o la Guardia Civil.

No es la única posible estafa que esta en marcha en el concejo. Una furgoneta está vendiendo mascarillas a domicilio en la zona rural. Una venta que no está autorizada y que podría poner en riesgo a la población generando una falsa sensación de seguridad, si el material con el que están elaboradas no es el adecuado. El alcalde pide la colaboración de los vecinos para que anoten la matrícula de este vehículo y avisen a las Fuerzas de Seguridad. Aquí puedes escuchar la entrevista.