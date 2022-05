Fiestas en Oviedo sin voladores ni fuegos artificiales para no molestar a las mascotas

Según el último censo, a uno de enero de este año, el número de jóvenes menores de 20 años no llegaba en Asturias a 145.000. En esa misma fecha, teníamos ya más de 180.000 perros registrados y casi 13.000 gatos. El número de mascotas venía creciendo de forma constante en los últimos años y se ha disparado con la pandemia. Parece claro que al mismo ritmo que desciende la natalidad en el Principado, aumentan el número de mascotas en los hogares asturianos, y empieza a tener repercusiones. Sin ir más lejos, un ejemplo: en el cartel que publicita las fiestas del bario de La Florida en Oviedo y que celebran entre el 10 y el 13 de junio, al pie del cartel se puede leer: "Por el bien de nuestras mascotas no se tirarán ni voladores ni fuegos artificiales". No es una decisión definitiva a la espera de las reacciones que se puedan suceder entre los más de 8.000 vecinos del barrio de La Florida, un barrio que, por otro lado, se caracteriza por acoger a una población jóven con hijos y, evidentemente, también con mascotas.

En Mediodía Cope hemos hablado con el presidente de la Asociación Vecinal y Festivo-Cultural San Melchor de La Florida, Jacobo Campa. El presidente de los vecinos de esta zona de Oviedo dice que "esta decisión refleja el sentir de algunas personas que mediante correos electrónicos nos han hecho esta petición y este año hemos decidido ponerlo en el cartel". Era obligado preguntarle ¿qué piensan los vecinos de esta decisión?, Jacobo Campa dice "que ahí está también el problema, lo que ocurre que hemos decidido llevarlo adelante este año a modo de prueba a ver como funciona, son cuatro días de fiesta y queremos que todos estén agusto, se trata de poner todos un poco de nuestra parte". Reconoce que aún no conocen el sentir popular por esta medida ya que el cartel ve la luz este lunes, así que en los próximos días se comprobará que piensan los vecinos, si están o no de acuerdo con esta decisión.