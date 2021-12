Esta Navidad, cada portal importa

Hace más de 2000 años, en el portal de Belén nació Jesús. Afortunadamente, con la ayuda de quienes les visitaron, José, María y Jesús pudieron salir adelante. Hoy, esta historia se repite, cerca de nosotros, en nuestro mismo bloque de edificios, en nuestro mismo portal o quizá, a la vuelta de la esquina. Porque hay tantas vidas como portales. Y en muchos de ellos se necesita ayuda urgentemente. La pandemia ha hecho más profunda la brecha social, al agravar la precariedad económica y social de las familias y las personas que ya en la crisis de 2008 tenían una situación vital que les hacía más vulnerables. Sus propios recursos han sido insuficientes para afrontar esta última crisis, y los mecanismos de protección social no han conseguido evitar la pérdida de derechos y la situación de pobreza.

1 761 hogares atendidos por Cáritas, no cuentan con ningún ingreso, 884 hogares cobran el Salario Social básico y aquellos que cuentan con otro tipo de ingresos (RAI, subsidios y prestaciones de empleo, jubilaciones, etc.) que alcanzan el 11%. 512 hogares tenían a algún miembro trabajando, y sin embargo no contaban con ingresos suficientes, por lo que acudieron a los servicios de acogida de Cáritas. De los hogares atendidos por Cáritas en Asturias, solo un 1%, sus ingresos proceden del Ingreso Mínimo Vital, pero sin embargo lo han solicitado un 5.4%. Un 5% están pendientes de resolución y un 1% se les ha denegado esta prestación. Los motivos que llevan a las personas y a las familias a acudir a Cáritas son: El desempleo y el trabajo precario (pérdida del derecho al trabajo). Les obliga a solicitar ayudas económicas para cubrir sus necesidades básicas. Las dificultades para mantenerse en una vivienda propia y de disfrutarla en condiciones de habitabilidad adecuadas. Se enfrentan a la imposibilidad de pagar servicios y suministros, hacer frente al pago de la renta, a la amenaza de desahucio, a la pérdida del derecho a la vivienda por falta de vivienda social. Insuficiente protección social. Dificultad de acceder a rentas vitales como el Ingreso Mínimo Vital y dificultades para recibir ayudas de emergencia. Fragilidad humana redes familiares y sociales frágiles, crisis personales, enfermedades diversas, situaciones familiares complicadas.

En Navidad y todo el año Acompañar y ayudar a las familias que acuden a Cáritas, es la tarea diaria de las personas voluntarias, donantes, trabajadoras de la institución y la Navidad no es una excepción. Bien es verdad que, durante el periodo navideño, muchas personas, instituciones, comercios se preocupan por ellas y se acercan a Cáritas con el fin de echar una mano. Es un motivo de esperanza creer que el corazón nos mueve.

Cómo colaborar Existen varias formas y canales para colaborar económicamente con Cáritas, a través de la web www.caritas.es/asturias, los perfiles en redes sociales Facebook y Twitter @caritasasturias, a través de Bizum con el código 01483. Además de los canales tradicionales: Las cuentas bancarias que Cáritas tiene en Asturias, en las oficinas generales en Oviedo y las colectas en las parroquias de Asturias.

Las ayudas económicas permiten comprar donde siempre lo has hecho, manteniendo el comercio de proximidad. Mantener la responsabilidad y el hábito de administrar el presupuesto familiar, cocinar y comer en familia, como espacio educativo, relacional.

