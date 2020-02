Esta es la canción favorita de... Ana González

La alcaldesa de Gijón ha sido la protagonista, este martes, de la 'Recomendación musical' en Mediodía COPE Gijón. Ana González ha desvelado a los oyentes de COPE que una de sus canciones preferidas es 'A thousand kisses deep', del cantautor canadiense Leonard Cohen.

"Me he atrevido a recomendar una canción. ¿El motivo? Porque me gusta", ha dicho la alcaldesa de Gijón. Ana González lo tiene claro: "Me gusta mucho y entonces, me apetece compartirla", ha dicho en COPE.

La 'Recomendación musical' de Mediodía COPE Gijón, patrocinada por CH Sonido, es una de las secciones fijas del programa. Cada semana, una personalidad de la ciudad o del Principado de Asturias te recomienda una canción para comenzar la semana con ánimos renovados.