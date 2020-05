Dylan celebra su 79 cumpleaños en Avilés

Avilés vuelve a convertirse hoy en ciudad Dylanita para celebrar el 79 cumpleaños del genio de Minesota como ya ha ocurrido, con este, en los últimos trece años. Solo que esta vez el obligatorio distanciamiento social imperante hace necesario que la cita sea online y una docena de grupos y artistas estarán presentes en un concierto que se emitirá vía youtube, desde la página web y en las redes sociales del Ayuntamiento. También se podrá seguir a través del canal de TV Vinx , de Telecable.

Sus seguidores podrán disfrutar de un festival que servirá de adelanto de tres nuevas canciones para un nuevo álbum titulado "Rough and Rowdy Ways". Así que este es un motivo más que justificable para celebrar el cumpleaños del Premio Nobel y Premio Príncipe de Asturias.

Los artistas norteamericanos del folk Joel Rafael (San Diego) y David Elliott Johnson (San Agustín de la Florida) forman parte del cartel. Ambos deberían estar hoy en la Villa del Adelantado, pero el COVID-19 no lo ha permitido. Aún así han preparado unas actuaciones muy emotivas. Junto a ellos músicos avilesinos, como Tony Ferrer, Lidia y Fran Carreño, Noe Mayhem, Helena & The Wilburys o Nacho García, y de otros puntos de Asturias como The Zimmermans, Héctor Tuya, Chino El Indio, Toli Morilla o Lia & The WaveTransfer Band. Se les unen otros artistas foráneos, como Eduardo Herrero y Mar Blanco desde A Coruña, y José María Guzmán, nacido en Madrid, que con Cánovas, Adolfo y Rodrigo integraron el grupo CRAG --las iniciales de sus nombres-- en los 70, y que también tocó con Los Módulos, Solera y Cadillac. Un buen número de artistas que han prestado su voz y su imagen para festejar que un mito viviente como Bob Dylan, sigue entre nosotros. La única persona del mundo con un Nobel, un Óscar, un Príncipe de Asturias, diez Grammy y un Pulitzer.

La cita a las 22:30