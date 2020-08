Debacle del turismo en Julio en Asturias

Según los datos oficiales Asturias y Cantabria has sido las dos comunidades que han tenido mayor ocupación turística en julio. Mas del 50% cuando la media nacional es del 35%. En MEDIODÍA Cope Asturias hemos analizado esos datos con Fernando Corral, vicepresidente de OTEA. Lo que en principio podría verse como una buena noticia, al final no es así. Fernando asegura que Asturias ha sabido gestionar el tema sanitario. Se han hecho los deberes pero solo somos “los que mejor nota hemos sacado dentro del grupo de suspensos”, porque las cifras son un 24% inferiores a las del año pasado.

Cuatro localidades asturianas : Llanes, Ribadesella, Colunga y Valdés están entre los 10 puntos turísticos de mayor ocupación en España. Para Corral el dato tampoco es significativo porque si las casas rurales no están llenas en julio y agosto es que algo están haciendo mal.

Preocupa y mucho lo que pasará a partir de septiembre.

Señala Corral que los análisis hay que hacerlos con todas las variables sobre la mesa. No se puede sacar pecho cuando se comparan las cifras con otros establecimientos que han estado vacíos. El batacazo ha sido menor de lo que se esperaba por lo que hay empresarios que tendrán más margen pero muchos cerraran sus puertas y no volverán a abrirlas. Cuando llegue Semana Santa sabremos quien aguantó el tirón y quien no.

