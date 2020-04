El coronavirus también mina la capacidad de ayuda de San Juan el Real

El coronavirus ha paralizado las ayudas que los parroquianos de San Juan el Real de Oviedo daban a los más necesitados. Por ejemplo, ha desaparecido la colecta que se hacía, cada primer domingo de mes, en la Basílica y que iba destinado a Cáritas. Lo ha contado en Mediodía COPE Asturias el rector, don Javier Suárez:

"Al estar los templos cerrados y no haber misa, eas colectas no se pueden hacer. Sin embargo, está aumentando el número de personas necesitadas. A los que había antes de la crisis, se suma gente que estaba trabajando y que tenían un salario para vivir al día, les aplicaron un ERTE y aún no saben cuando van a cobrar", ha explicado.

La situación se ha complicado: "Tenemos gente que llama directamente a la puerta de la Basílica" para pedir ayuda, asegura don Javier, que hace "una llamada a la generosidad de los cristianos para que se pongan en contacto con su parroquia, con su Cáritas, y hagan un donativo". De hecho, ha desvelado que "el otro día me llamó un señor para preguntarme cómo estaba la cosa y me dijo que me iba a pandar un cheque de 2.000 euros".

El coronavirus también ha cancelado lo que el rector de la Basílica de San Juan el Real de Oviedo llama "la cadena del ayuno solidario": "En la época de Cuaresma, las personas de la parroquia que hacían ayuno, donaban a Cáritas lo que se ahorraban con el ayuno; una donación para aquellos que tienen que ayunar forzosamente; también ha tenido que suprimirse", lamenta don Javier. Por eso, recomienda una llamada a las parroquias para saber qué necesidades tiene la gente más cercana y hacer el donativo según indiquen en la propia parroquia.

Las obras de la Basílica, paralizadas

La pandemia también ha afectado a las obras de rehabilitación de la Basílica: "Desde que estamos en el Estado de Alarma, no se puede hacer gran cosa. Tras la paralización de la construcción, vuelven los trabajos, pero con ciertas restricciones por las distancias. La vidriera me consta que está prácticamente terminada, pero no pueden venir a ponerla", explica don Javier, que espera que "en dos meses nos podamos meter de lleno en la rehabilitación".