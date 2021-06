Corvera suspende actividades culturales por la incidencia del coronavirus

El Gobierno corverano ha decidido suspender hasta el día 14 de junio todas las actividades de carácter sociocultural que deberían desarrollarse en el interior de los equipamientos municipales en vista de la subida de contagios por covid. La incidencia acumulada a 14 días se sitúa en 186 casos y todo indica que subirá en las próximas jornadas. En MEDIODÍA Cope hemos charlado con el alcalde, Iván Fernández, quien nos ha explicado que prefiere ser prudente y no esperar para encender “las luces de alarma” a que la incidencia esté ya disparada. Nada que ver con la situación vivida en enero o febrero pero ve necesario anticiparse.

En esta ocasión permanecerán abiertos los espacios públicos, parques y áreas recreativas. La programación sociocultural se pospone, no se anula, porque detrás hay una industria cultural que genera actividad y empleo. Ahora se buscan nuevas fechas.

Tampoco se celebrará, por segundo año consecutivo, la tradicional Foguera de San Xuan que reúne en el espacio del pantano a casi 8.000 personas todos los años. Nos cuenta Iván Fernández que esa cantidad de público no se puede manejar, es imposible controlar el aforo. Añade que si no se puede festejar como es debido, no merece la pena hacerlo. Mejor esperar al año que viene cuando la pandemia esté ya controlada.

