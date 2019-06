Corazones solidarios con forma de cojín

A lo largo de esta semana se empezarán a distribuir por las unidades de oncología de los hospitales públicos asturianos los 603 cojines que se han elaborado durante este fin de semana en Gijón con motivo de la octava jornada de “Corazones solidarios de Asturias”. Una aventura que empezó hace ocho años en la “Casita de Sue”; una tienda de telas que hay en Gijón donde unas aficionadas al “Patchwork” empezaron a elaborar cojines para las mujeres enfermas de cáncer de mama. La creadora de esta preciosa iniciativa se llama María Angélica Mirás y hace ocho años no se imaginaba que al final todos los hospitales de Asturias iban a recibir los cojines solidarios. “Esto es algo que empezó porque sabíamos que había mujeres con cáncer de mama, que a la hora de apoyar la zona lesionada de la axila usaban una almohada y no se encontraban muy cómodas. Yo me enteré por una clienta que sabía que lo estaban haciendo ya en varios hospitales de Barcelona”. Lo que empezó en el Hospital de Cabueñes, Jove y el HUCA 8 años después llega a todos los hospitales públicos del territorio asturiano.

Las mujeres reciben el cojín y una frase que les intenta aportar ánimo en el tiempo de recuperación hospitalaria tras la intervención quirúrgica en la que se les extirpa el tumor en la zona pectoral.