El concejal de Seguridad Ciudadana destaca el buen comportamiento de las familias ovetenses

Había mucha expectación ante la salida de las familias con los niños a la calle después de casi mes y medio de confinamiento. Se ha visto de todo en muchos puntos de España. Situaciones para llevarse las manos a la cabeza, como señala el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado. En Oviedo, es verdad que el tiempo no ha acompañado mucho, por lo que la afluencia de niños en las calles de la ciudad no fué muy numerosa, pero así todo, ha ido todo por el libro. De hecho, como señala el concejal, la Policía Local no ha tenido que realizar ninguna intervención, ni amonestar o sancionar a nadie por mal comportamiento. José Ramón Prado señala que no ha habido además un refuerzo especial de los agentes en las calles, el dispositivo sigue siendo mismo que se puso en marcha al comienzo del confinamiento. Incide además en que estos días primeros días de salida a la calle de los más pequeños serán básicamente para hacer pedagogía, recordando las normas, pasear durante una hora al día, a un kilómetro del domicilio y acompañados de un adulto. En los próximos días se verá si es necesario reforzar el dispositivo o todo continúa igual, dice el concejal.

José Ramón Prado destaca además los homenajes que Policía Local, Bomberos y Protección Civil están llevando a cabo en diferentes puntos de la ciudad en recuerdo de las víctimas por coronavirus. Un minuto de silencio, al que se suman de forma emocionada los vecinos, que comenzaba en la Plaza del Conceyín, en La Corredoria, en la Plaza de América y en el Paseo de La Florida.