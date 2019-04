Juan Vázquez: "La clase media asturiana no puede estar castigada con impuestos"

"¿Por qué da el salto a la política?" Es la pregunta que ha tenido que responder Juan Vázquez en Mediodía COPE Asturias. El candidato de Ciudadanos a la Presidencia del Principado ha contado que llega por su "vocación de servicio público": "Asturias tiene muchos problemas, pero todos tienen soluciones", asegura.

Quizás por su pasado como rector de la Universidad de Oviedo, Vázquez apuesta por "grandes sectores como la innovación o la ciencia" para generar empleo, aunque reconoce que "no hay soluciones fáciles y no voy a vender motos" para acabar con el paro en Asturias.

El candidato naranja propone, por otra parte, una reforma del modelo fiscal: "No podemos tener una clase media castigadas por tantos impuestos", dice Juan Vázquez, que defiende que "no es más progresistas quien sube impuestos, sino quien sube la recaudación".

En el objetivo de Ciudadanos está el impuesto de sucesiones, eliminado en otras comunidades autónomas: "No puede costar más morirse en Asturias que en otros sitios, es una discriminación tanto a la igualdad personal como a la competencia por la actividad económica", explica el cabeza de lista de la formación de Albert Rivera.

"No me gustan los extremos"

Vázquez asegura que "no aspiro a un cargo, sino a hacer políticas", y no cierra las puertas casi a ningún pacto: "No me gustan nada los extremos; siendo de centro, miro a izquierda y derecha y ambas opciones darán estabilidad y capacidad para hacer una Asturias mejor".

El candidato naranja reitera que está "abierto a fuerzas moderadas, de centro, y capaces de hacer un programa de progreso y dinamización" para la comunidad; y rechaza polémicas sobre los pactos: "Nos obsesionamos mucho con quién vamos a pactar y nos preguntamos poco para qué", ha reflexionado.