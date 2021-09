El cierre del anillo navegable del Piles, camino de los tribunales

El empeño del Ayuntamiento de Gijón en cerrar el anillo navegable del Piles dentro de su plan para renaturalizar el cauce del río puede acabar en los tribunales. Al menos, "cobra más fuerza", según ha explicado en COPE el presidente del Grupo Covadonga, Antonio Corripio.

El Ayuntamiento ha desestimado el recurso de reposición que el club grupista presentó en agosto contra la aprobación del expediente de contratación para la redacción de un estudio y proyecto para renaturalizar el río Piles al entender que el estudio no busca eliminar la práctica del piragüismo; y Corripio cree el conflicto se acerca a los tribunales: "Vamos a estudiar cualquier otra opción que no sea meter a nuestro Ayuntamiento dentro de un conflicto judicial, pero nos han mentido. Nos han dicho que iban a hacer una cosa y no la han hecho", lamenta el presidente.

Corripio ha aclarado, además, que el asunto se ha enquistado por un problema con la Concejalía de Movilidad y Medio Ambiente que encabeza Aurelio Martín y no por el trato con el resto del Gobierno local.