19 cetáceos han varado en la costa asturiana en lo que va de cuarentena

En lo que llevamos de cuarentena se han producido en las costas asturianas diecinueve varamientos de cetáceos. El último ha sido el delfín que este lunes aparecía muerto en la playa de Los Quebrantos, en San Juan de la Arena. Tenía plásticos enredados alrededor de la boca. Según nos contaba en el MEDIODÍA COPE AVILÉS Luis Laria, responsable del CEPESMA, lo más probable es que hubiese muerto en aguas gallegas y su cadáver fuese arrastrado por las corrientes. Laria señala que la presencia de delfines en las costas asturianas es frecuente aunque no tanto como hace 30 años. Pero lo más llamativo ha sido la entrada de dos ballenas en la playa de Barayo. Dos ejemplares de rorcual aliblanco que pueden llegar hasta los doce metros de longitud y que normalmente pasan a una distancia de entre cuatro y ocho millas de la costa, siguiendo las corrientes donde va su alimento. Estos dos ejemplares entraron el pasado jueves y volvieron tres días más tarde. No es un comportamiento usual porque no suelen ir dos juntas, no suelen adentrarse en aguas con profundidades que no superan los seis metros y lo más extraño es que retornen a la misma zona.

Luis Laria nos recomienda que en estos días de confinamiento aprovechemos para observar con calma nuestro entorno, incluso en las ciudades, porque descubriremos muchos animales que antes nos pasaban totalmente desapercibidos.

