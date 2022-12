Casi agotadas las entradas para el concierto a favor de Cáritas en Avilés

El tenor Emilio Menéndez ofrecerá este viernes día 16 un concierto a beneficio de Cáritas en la Iglesia de San Nicolás de Bari. Junto a él actuarán el Grupo de Canto Amigos de Miranda, el pianista Richi Fuentes y la violinista Paula Prieto.

Emilio nos ha contado en MEDIODÍA Cope que está sorprendido por el éxito de la convocatoria. Y es que había pedido que los asistentes llevasen panderetas, botellas de anís... para cerrar el acto con todo el público cantando villancicos para que no se pierda esta tradición y no consigue dar un paso en la calle sin que alguien le pare para decirle que lo tiene todo listo.

Antes de los villancicos incluirá en el repertorio lírica asturiana, canciones típicas de Avilés o tangos, entre otras piezas.

Pero no hay que olvidar el fin del concierto: aportar fondos a Cáritas Parroquial que está viendo como este año cada vez son más las familias que acuden en busca de ayuda. Actualmente 106 de las que 76 lo hacen por primera vez y no porque no tengan trabajo si no porque el sueldo no llega a final de mes.

Quedan ya muy pocas entradas, apúrate para conseguir la tuya. El precio es de 10 euros. El concierto comenzará a las 20:45 horas.