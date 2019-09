Carmen López: Un ejemplo de "surfperación"

Carmen López es un ejemplo de superación. Campeona de España de Surf adaptado y subcampeona de Europa. Su ceguera no le impide enfrentarse a las olas y realizar la mejor trazada sobre su tabla. Su encuentro con el surf, fue muy casual. Fue en Gijón, en unas jornadas de surf adaptado. Estuvo dos años trabajando con un profesor que “se arriesgó” a entrenar con ella. Tras una pausa de dos años, se apuntó a unas jornadas de surf en Cantabria y ahí volvió a renacer su pasión por el surf. “Yo decidí ir porque era retomar un hobby que tenía. Conocí a unos amigos que me animaron a competir, y volví a casa con la idea de presentarme a un Campeonato de España, que se iba a celebrar en dos meses. No tenía ni tabla ni entrenador. Ahí conocí a Lucas García; que al principio tenía su dudas de cómo lo haría y si saldría bien. Pero desde el minuto uno conectamos y ahí seguimos”. Comenzó a dar clases con Lucas García en el mes de mayo y en junio ya se presentó al Campeonato de España y consiguió el primer puesto. Con 6 meses de entrenamiento se presentó al Campeonato del Mundo de Surf Adaptado y consigue la medalla de cobre. Al regreso del mundial decide presentarse al primer Campeonato de Europa de Surf Adaptado y consigue la medalla de Plata.

No quiere ser un ejemplo, pero lo es.

Carmen López dice que no se considera un ejemplo “lo que quiero es demostrar que tengas la discapacidad que tengas puedes hacer lo que quieras. Nadie te lo tiene que impedir. Muchas veces las barreras que encontramos son más las que te imponen las personas que las físicas”.

Es el mensaje que quiere lanzar a la sociedad de la mano del Igualatorio Médico Quirúrgico, con el que ha firmado un convenio de colaboración para ayudar a todas las personas a superar dificultades.