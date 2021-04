Campanu madrugador en el Eo pescado por Gonzalo Fernández

El “campanu” no quiso salir en el primer día de pesca de salmón pero en la segunda jornada hábil fue madrugador. Gonzalo Fernández se había apostado con sus compañeros de pesca a las 07.30 h en el coto de la Volta, justo encima de San Tirso de Abres, y a las 08:00 h se llevó la gran alegría del día.

Ahí empieza la carrera para llegar al pesaje, porque no cuenta quién lo pesca antes si no quién llega primero al precinto. El propio Gonzalo nos explicaba en el MEDIODÍA Cope que lo colocó de copiloto en el coche y emprendió viaje al precintaje de Xesteira para oficializar la captura. 5,150 kg y 79 cm, un salmón dentro de la media. Mañana miércoles a las 11.00 h tendrá lugar la subasta frente al Monasterio de Cornellana. De momento los aspirantes a pujar por el “campanu” son tres restaurantes de Oviedo, Cangas del Narcea y Salas y una empresa salense. El precio de salida será de 2000 euros. Gonzalo no quiere aventurar hasta donde pueda llegar la subasta, pero espera alcanzar una buena cifra. Con el dinero que consiga tendrá que invitar a sus compañeros de coto y advierte, jocosamente, que tienen “gustos especiales” Aquí puedes escuchar la entrevista.