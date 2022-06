El barrio de El Cristo, en Oviedo, busca millonario

La Administración de Lotería nº 23, "El Gallo de Oro" ubicada en el barrio de El Cristo, en Oviedo, está siendo este lunes un ir y venir devecinos, un auténtico hervidero después de que esta Administración sellase un boleto de la Primitiva con el premio de primera categoria(cinco acertantes más uno), el Gordo de la Primitiva, que conlleva un premio de casi 12.000.000 de euros. Vecinos que acuden a comprobar su boleto, a ver si enteran de quien puede ser la personas afortunada con esta millonada, aunque dan por hecho que se trata de alguien del barrio, y también para dar la enhorabuena a Froilán y a Sandra, el matrimonio que desde el año 2016 regentan esta administración. En el pasado habían dato otros premios, también de loteria Primitiva, además de un quinto premio en el Sorteo del 22 de Diciembre, el Sorteo de Navidad, aunque nunca un premio de semejante envergadura.

Froilán Blanco dice que "es un premio que no se da todos los días, llevábamos tiempo esperándolo como recompensa a nuestro duro trabajo", de hecho dice que "para nosotros es el comienzo de algo positivo, para el cliente es el final porque ha conseguido su objetivo". La administración que regentan Froilán y Sandra tiene, habitualmente, mucha afluencia de vecinos del barrio, aunque a buen seguro que a partir de ahora las ventas irán en aumento. Dice Froilán que "espero que a quien le haya tocado todo este dinero sepa administrarlo bien". Lo que es práctimente imposible señala es conocer al ganador, "muy difícil porque no tenemos constancia ni de la forma de boleto, si era de una columna o de varias o si eran números fijos, no nos consta".

Lo que sí es verdad es que en líneas generales, y como confirma Froilán, es que los clientes que acuden a la administración se alegran por esta pareja que no cabe en sí de alegría por haber dado un premio tan importante.