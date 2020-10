El Ayuntamiento de Oviedo pide el apoyo del Principado para promocionar la ciudad más allá de 2021

El trabajo en el Ayuntamiento de Oviedo, y más concretamente en la Concejalía de Turismo y Congresos que dirige Alfredo García Quintana, no da respiro para que el años 2021, año Jacobeo, sea el punto de partida para situar a Oviedo como origen del Camino Primitivo de Santiago para el futuro. En este sentido, el concejal cree que el apoyo del Principado es fundamental para lograr este objetivo, que empezará a definirse a lo largo de este mes de octubre en el que se decidirá el papel que va a jugar Oviedo. Por otro lado, el Ayuntamiento va a promocionar en los próximos días la fiesta del Desarme en Santiago de Compostela, fiesta que por razones obvias, no va a contar con la recreación histórica. También se pondrán en marcha actividades en torno al Word Cheese Awars, que debería de celebrarse en la ciudad el próximo 4 de noviembre y ha quedado aplazado a un año vista. La intención, cuenta el concejal es ir calentando motores para no perder de vista este importante certamen. El Ayuntamiento cree que el Palacio de Congresos, por las condiciones de seguridad que garantiza sería el escenario ideal para llevar a cabo estas actividades. Alfredo García Quintana, ha hecho además balance del verano, señalando que "estamos razonablemente satisfechos", con datos muy positivos de visitas y pernoctaciones y sólo por detrás de la comunidad de Cantabria. De momento, el mes de septiembre no está cerrado, aunque Quintana ya adelanta que los datos no serán, ni mucho menos, los de agosto, al tiempo que vaticina un trimestre duro de aquí a final de año para el sector de la hostelería. Así todo, el concejal señala que "no damos nada por perdido".