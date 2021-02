La avilesina Nieves Arregui, poeta a sus 87 años para superar la pandemia

Nieves Arregui a sus 87 años recurre al verso para explicar cómo la pandemia le ha robado un año de vida o el vuelo de las palomas sobre las calles vacías que observa desde su ventana. Dice que unicamente se pone melancólica a la hora de escribir porque es una mujer de armas tomar. Con ella hemos charlado en el MEDIODÍA Cope sobre la vida, su vida antes y después del coronavirus. Su padre era maestro en Miranda y en las clases nocturnas para adultos, a las que le acompañaba, se despertó su vocación. Su primer destino fue una braña en el occidente asturiano, no había ni luz ni carretera, pero confiesa que allí pasó los dos mejores años de su vida. Después a las cuencas y de allí a las Escuelas del Ave María en Arnao. Cuando las cerraron se trasladó al Colegio Marcelo Gago de Avilés, donde se jubiló. La enseñanza ha sido su vida, la lectura una de sus actividades preferidas y escribir poemas toda una afición. Actualmente recibe clases de inglés porque, tal y como nos contaba, empezaba a notar pequeños fallos de memoria. Pero la covid también le ha robado la asistencia a clase. Menos mal que su profesor le acerca los deberes a casa. Ahora se arrepiente de no haber hecho caso a su hija y ponerse al día con la informática, pero !que pena que los niños ahora no puedan ir al colegio!.

Nieves tiene ganas de que todo esto pase, de volver a la normalidad, pero mientras tanto plasma sus sentimientos a través de la poesía. Ella misma da lectura a un par de sus poemas en la entrevista que puedes escuchar aquí.

Herrera en COPE Asturias y Mediodía COPE Asturias te acompañan todas las mañanas de lunes a viernes. Bajo la coordinación de Yolanda Montero, te contamos la actualidad del Principado y te acercamos a tu casa los temas de Asturias que te interesan.

Desde las 12:50 horas hasta las 13:50 horas, nos centramos en lo local. Yolanda Montero en Oviedo, Marcos Martín en Gijón, y Menchu González en Avilés repasan, también, lo que está pasando a tu alrededor. La última hora, las noticias curiosas, las historias que suceden en tu ciudad, los deportes… ¡No te pierdas Herrera en COPE Asturias y Mediodía COPE Asturias en el 97.9 FM si estás en Oviedo, 94.8 FM y 882 AM si estás en Gijón y 89.1 FM si estás en Avilés. También en internet y aplicación de COPE.