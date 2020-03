Atasco de ERTE: “Tengo 33 expedientes comunicados y ninguno resuelto”

El número de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo se ha disparado en Asturias, como en el resto de España, desde que comenzó el estado de alarma. Los últimos datos cifraban en más de 7.000 los ERTE registrados en nuestra comunida. Un aluvión que esta provocando un atasco en los servicios de empleo del Principado y una sobrecarga difícil de soportar en muchos asesores de empresas y autónomos.

Alberto López Fernández es uno de ellos y ha contado este viernes su situación en el Mediodía de Cope Asturias. Desde que que comenzó la crisis, denuncia, “Tengo 33 expedientes comunicados y ninguno resuelto”. La administración está colapsada, ha cambiado ya varias veces de criterio y hasta de formularios mientras intenta descargar en los asesores privados que llevan la contabilidad de empresas y autónomos buena parte de la tarea. Lo último ha sido delegar en ellos la gestión y recogida de información para que los trabajadores afectados por los ERTE puedan cobrar la percepción sin necesidad de acudir presencialmente a las Oficinas de Empleo o realizar el tramite telemáticamente. La administración asegura que será suficiente con la comunicación de la empresa. En la práctica eso supone que los aseores y contables de PYMES y autonomos deberán de realizar el trabajo. “Nos obligan a recabar una información en tiempo récord, cuando aún no tenemos el expediente solucionado”

Alberto llega a plantear que los asesores se declaren “fuera de servicio” si esto no mejora y se muestra pesimista, “hay un cuello de botella que no acaba de romper". "¿Cómo tramito yo los ERTE, si todavía no sé si me los autorizaron o no?", se pregunta, "¿Cómo me voy a poner a enviar certificados de los trabajadores involucrados si aún no sé si ese expediente es positivo o negativo?