Asturias refuerza su imagen de destino seguro y saludable

El sector turístico ha sido uno de los más afectados por la crisis del coronavirus. Y el Principado se ha puesto manos a la obra para intentar impulsarlo lo más rápidamente posible. Ha presentado una campaña que vende Asturias "en clave de bienestar, una campaña diferente" a las que solía hacer el Gobierno regional "y también diferente a lo que están haciendo el resto de comunidades". Lo ha explicado, en una entrevista en Mediodía COPE Asturias, la viceconsejera de Turismo, Graciela Blanco.

La campaña, dirigida al turista nacional, refuerza la imagen de Asturias "como destino seguro y saludable". Así, Blanco ha asegurado que los viajeros cada vez buscan lugares poco masificados y de turismo rural: "Nosotros llevamos años trabajando en este modelo, un turismo que busca más la calidad que la cantidad, poco masificado y sostenible", ha explicado la viceconsejera.

Su departamento no sólo piensa en el verano. También ha desarrollado una campaña para el otoño: "No vamos a entrar en una guerra de precios y no queremos 'tirar' los precios; así que vamos a ofrecer un valor añadido a nuestro producto. Los turistas que pasen dos noches en Asturias van a tener a su disposición más de 30.000 experiencias naturales, culturales o gastronómicas. Estamos ilusionados con este proyecto porque favortece a los establecimientos de alojamiento, pero también al turismo activo", asegura Blanco.

