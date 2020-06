Así es la "vuelta al cole" en el Codema de Gijón

Los colegios de Asturias se preparan para el regreso de los alumnos de 2º de Bachillerato y últimos cursos de FP y aquellos estudiantes de 4º de la ESO que necesiten refuerzo para concluir el curso. La vuelta a las aulas viene marcada por las medidas de seguridad para evitar contagios de COVID-19. En COPE, hemos hablado con Simón Cortina. Es el director del Colegio Corazón de María (Codema) de Gijón.

Reconoce cierta "preocupación" ante el regreso "porque el riesgo existe", pero está convencido de que "con el protocolo y explicando a los alumnos que deben ser responsables dentro del centro, pero también fuera de él, creemos que podemos ofrecer unas garantías suficientes de seguridad y prevención".

El Codema ha adaptado las instalaciones a las medidas de seguridad. Novedades que ha desvelado Simón Cortina en COPE como, entre otras, ampliar el tamaño de las clases, que los alumnos no se intercambien el material o que no salgan del colegio durante la jornada lectiva, aunque no tengan clase.

