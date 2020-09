Así será el inicio de curso en la Politécnica de Gijón

La Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón calienta motores ante el inicio escolar. Son días de pruebas ante la llegada de 700 nuevos alumnos. Serán ellos, los de primer curso, los que tengan clases presenciales. "No arrancar para ellos puede resultar un handicap difícil de superar por la adaptación para los nuevos universitarios ya era difícil sin pandemia", ha explicado en COPE el director de la EPI, Juan Carlos Campo.

Aunque el resto de alumnos iniciará el curso de forma on line y a pesar de las instalaciones de la Escuela, la normativa para evitar contagios por coronavirus causa "algunos problemas" de espacio. "Todavía no sabemos con qué problemática nos vamos a encontrar porque aún no sabemos cuántos alumnos van a acudir a las clases; pero nos hemos preparado para retransmitir las clases, hemos creado aulas espejo para que todos los alumnos puedan seguir la clase", ha explicado Campo.

