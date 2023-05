Así se gestó el inolvidable concierto de Tina Turner en Gijón

Todo el mundo recuerda, este jueves, a Tina Turner, tras el fallecimiento de la reina del rock a los 83 años. En Gijón, además, se rememora el concierto que ofreción, en El Molinón, el 8 de julio de 1990. Fue el primer concierto multitudinario en el estadio gijonés que después recibió, entre otros, a Dire Straits, Rolling Stones, Paul McCarney, Bon Jovi y Bruce Springsteen, que estuvo en la ciudad tres veces: 1993, 2003 y 2013.

En Mediodía COPE Gijón, hemos recordado aquel concierto de Tina Turner con el hombre que gestionó su llegada, Daniel Gutiérrez Granda, que entonces era concejal de Festejos. Recuerda que fue "una negociación complicada que tuve que empezar 8 ó 9 meses antes del concierto".

Asegura Gutiérrez Granda que afrontó aquella tarea "con un poco de miedo, porque se hablaba de 70 millones de pesetas y me lo pensé mucho, me temblaba un poco el pulso; de hecho, mucha gente me dijo que si estábamos locos, pero tiramos para adelante y creo que acertamos"... Y tanto que acertaron: porque casi 42.000 personas vibraron en un concierto recordado por todos -los que estuvieron y los que no- en Gijón.

Pero, ¿cómo lo recuerda el entonces concejal de Festejos?: "Las tres horas de concierto de Tina Turner a tope, ella bajando las escaleras en la primera canción, la gente entregadísima... Y luego, que era ella una persona sencilla y encantadora", ha dicho en su entrevista en COPE.