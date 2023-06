Apúntate a la Fiesta de la Bicicleta de Avilés

Avilés vivirá este sábado 24 de junio la XLI Fiesta de la Bicicleta con un recorrido para todas las edades y la colaboración de COPE Avilés. La salida será a las 10.30 horas del aparcamiento de El Corte Inglés y la meta estará en la pista de la Exposición después de recorrer 10 kilómetros por toda la ciudad.

Las inscripciones, gratuitas, deben realizarse en la sección de Deportes del Centro Comercial de El Corte Inglés, y las 500 primeras recibirán una camiseta conmemorativa. La fecha límite para hacerlo es mañana jueves hasta las 22.00 horas, aunque Fuencisla Cid, directora de Comunicación y Sostenibilidad de El Corte Inglés nos ha contado en COPE que el mismo sábado estarán ya en el parking para ayudar a inflar ruedas y demás necesidades de los participantes y también para inscribir a los más rezagados.

Entre todas las personas que se anoten y pasen por el control de salida, se sortearán diferentes premios.

No se trata de una competición, sino de un itinerario para disfrutar del pedaleo, preparado para todas las edades, para participar en familia. Se atravesarán los diferentes barrios de la ciudad, en un recorrido total de alrededor de 10 kilómetros, con reagrupamiento en la plaza Mayor de Llaranes y finalización en la pista de la Exposición. La organización pone a disposición de los y las participantes un camión y un autobús escoba, que cerrará la carrera.

El recorrido, con salida del Centro Comercial de El Cortes Inglés, será el siguiente: barrio de La Carriona, barrio de Miranda, carretera de Heros, carretera de La Plata, avda. Constitución, C/ Pruneda, C/ Marcos del Torniello, plaza de la Merced, C/ La Cámara, plaza de España, C/Rivero, C/Gutiérrez Herrero, avda. Santa Apolonia, barrio de La Luz, C/ del Carmen, C/ Santa Cecilia, C/ Avilés, plaza Mayor de Llaranes (reagrupamiento), C/ Río Cares, antiguo Hospitalillo de Ensidesa, Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA), carretera de Luanco, avenida del Marqués de Suances, C/ Rivero, plaza de España, C/ La Cámara, C/ Cuba, C/ Jardines, C/ Doctor Graiño, C/ Orejas Sierra y pista de la Exposición en Las Meanas (llegada).

El reglamento establece estas normas:

· No se permiten bicicletas que lleven enganchado un remolque, conforme a lo establecido en el Reglamento General de Circulación.

· El uso del casco protector es obligatorio durante la marcha.

· Se habrá de circular a velocidad moderada y respetando la unidad del grupo.

· No se deberá sobrepasar nunca a los vehículos de apertura de carrera.

· Se deberá advertir con anticipación y claridad cualquier maniobra.

· Se deberá respetar el itinerario marcado sin intentar ganar distancia por calles no incluidas en el recorrido.

· Los participantes que reciban la camiseta conmemorativa deberán usarla durante la marcha.

· El hecho de participar supone la aceptación de las normas y decisiones que en cualquier momento pueda tomar la organización.