Alfredo Canteli: "tenemos que recuperar Oviedo"

Empleo, turismo, comercio; son los tres ejes sobre los que se asienta el proyecto del PP para Oviedo, aunque su candidato, Alfredo Canteli, asevera que primero tenemos que recuperar Oviedo. Asegura que en la calle palpo la necesidad del cambio porque la ciudad tiene que recuperar el tono. Poner a funcionar los aparcamientos subterráneos, conseguir que renazca un comercio que está "muerto", generar empleo y potenciar el turismo, son retos importantes para los próximos cuatro años, sin olvidar las grandes obras pendientes. Canteli pone en valor además un Prerrománico, que entiende, está olvidado, además del Camino de Santiago. Darle vida al Palacio de Congresos, revitalizar un Casco Antiguo que se encuentra abandonado, creando comercio y cuidando su entorno, además de incentivar fiscalmente a los emprendedores y pequeños empresarios.

Alfredo Canteli reconoce que miro las encuestas, pero no me gustan, prefiero esperar al día de las elecciones. Dice que está en política por vocación y a corto plazo por amor a una ciudad que se lo ha dado todo. Asume que será imposible gobernar en mayoría y que habrá que articular pactos. No dibuja líneas rojas en esas negociaciones, aunque puntualiza que llegará a acuerdos con aquellas formaciones que estén en sintonía con sus propuestas.