La alcaldesa de Gijón ha estado este viernes en Mediodía COPE. Ana González ha abordado los temas de actualidad en la ciudad, marcada por la crisis del coronavirus. Las consecuencias económicas, los cambios en el futuro más cercano, su preocupación por las imprudencias en la desescalada... Estos son algunos de los titulares que ha dejado la regidora gijonesa:

DESESCALADA

“En general, veo que la gente es responsable, que estamos respondiendo bien. Hay un grupo, numeroso, que sale a la calle y que entiende que el virus está ahí, son personas prudentes. Pero hay otro grupo de personas que cree que todo está superado, que no pasa nada, que hemos vuelto a la vida de siempre. Y no, no hemos vuelto a la vida de siempre, tenemos que aprender a convivir con el virus. Hay que tener prudencia”.

¿USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA?

“Creo que estas decisiones tienen que estar basadas en la evidencia científica. Hasta el momento, nos dicen que si guardamos la distancia de seguridad en los espacios abiertos, no haría falta. Ni siquiera en los espacios cerrados. La mascarilla se pone cuando no se puede guardar la distancia de seguridad. Me gustaría que no tuviéramos que salir de forma obligatoria con mascarilla pero vamos a ver lo que nos dice el comité de expertos”.

VERANO GIJONÉS: LA PLAYA

“Es uno de los temas más complejos. Las playas urbanas son muy importantes en nuestro verano, son un alivio, me gustaría decir que van a abrir, que lo tengo todo definido, pero no es cierto. No puede estar tanta gente en las playas. Tenemos que analizar cómo regular este aforo, las entradas y salidas. Hay que guardar también la distancia de seguridad. Tiene una complejidad muy grande. Estamos pensando también en soluciones tecnológicas, pero no hay nada cerrado de momento”.

LA NOCHE DE SAN JUAN

“No habrá noche de San Juan. Lo hemos valorado mucho. Pero no podemos permitir concentración de personas y no hay otra manera de hacerlo. Hacer una cadena humana dejando los dos metros de distancia no tendría sentido, desvirtúa totalmente la fiesta”.

PEATONALIZACIÓN DE LAS CALLES

“Espero que lleguen para quedarse. La medida se ha tomado en un momento concreto, para generar más espacios para las personas, para cumplir con la distancia de seguridad. Pero espero que guste, que veamos que es mejor para nuestra vida cotidiana, y que decidamos que se mantengan. Sería un Gijón más humano, más pensado para las personas, y mejor para las condiciones medioambientes”.

FACTURA ECONÓMICA

“La estamos calculando, tenemos que ser responsables y conscientes. Hay una pérdida muy importante. Más de 15 millones de euros. Son números dinámicos hacia arriba, no hacia abajo, lamentablemente. Vamos a ver cuánto dura esta situación. Hay factores que pueden hacer aumentar estas pérdidas. Ahora hay que pensar en no perder más vidas, el dinero ya lo recuperaremos”.