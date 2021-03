El alcalde de Oviedo pide alargar el cierre de las hostelería hasta las diez de la noche

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ya le ha pedido al consejero de Salud, Pablo Fernández, que los hosteleros puedan alargar el cierre de sus negocios hasta las diez de la noche los fines de semana y vísperas de festivos, ampliando el toque de queda hasta las diez de la noche. El alcalde dice que tuve la sensación conversando con el consejero de que podría ser. En todo caso, el Ayuntamiento de Oviedo y Salud se reunirán el próximo lunes, 22 de marzo, para abordar esta y otras cuestiones. Canteli le pide a la gente que consuma pero que evite barullos y botellones, y añade que alguna culpilla tienen los hosteleros para que algunos no cumplan con las normas.

En cuanto a las relaciones con el presidente del Principado, el alcalde de Oviedo, señala que hablamos a menudo, pero lógicamente hay discrepancias, le sigo insistiendo en que levante un poco la mano para favorecer la economía, pero me hace poco caso, seguiré empujando. Vuelve a reclamar además que lleguen las sanciones a aquellas personas que no cumplen, porque a día de hoy no tengo constancia de que eso sea así.

Después de haberse entrevistado con el Rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, el alcalde de Oviedo, reconoce que han hablado sobre el futuro de la Escuela de Minas: que no me la toquen, que traigan lo de Mieres para Oviedo, aunque yo a Mieres le tengo mucho cariño, pero de aquí que no se lleven nada. En relación a los grados de Bellas Artes, Deportes y Energías Renovables, el alcalde ovetense confía en que "aterricen" en Oviedo, en especial el de Energías Renovables, que tendría encaje en la Escuela de Minas.

Sobre la plaza de toros, insiste en que Patrimonio tiene que autorizar un aforo mínimo de entre 5.000 y 6.000 personas, nosostros por nuestra parte haremos el esfuerzo necesario, puntualiza Canteli.

No han faltado referencias a las tensiones que a nivel regional están viviendo el Partido Popular y Ciudadanos, en este sentido, Canteli confía en que a cuenta de esas tensiones no salga dañada la buena relación que mantiene con Ignacio Cuesta, teniente de alcalde en el Ayuntamiento ovetense y coordinador de la formación naranja en Asturias. El alcalde reconoce que hay cosas que están pasando que no me gustan y se debe de respetar un poco más el buen entendimiento que tenemos en el Ayuntamiento.