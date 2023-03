Adrián Pumares: “Hay que terminar con la burocracia de la Administración Pública”

El secretario general de Foro Asturias y candidato a la presidencia del Principado, Adrián Pumares, ha estado en Mediodía COPE Asturias para abordar asuntos de actualidad. La excesiva burocracia es, para Pumares, una de las grandes preocupaciones que tienen los asturianos.

La propuesta de Foro Asturias, para mejorar la Administración pública del Principado, pasa por rebajar los papeleos y que la cita previa deje de ser obligatoria. “Eso fue una situación excepcional provocada por la pandemia y tiene que desaparecer, porque es un incordio”. “Lo que no puede ser es que la gente tenga que andar pidiendo ayuda para pedir una cita, o que luego necesite otra y ya haya perdido la mañana, o que como la sacó donde no es no puede hacer su trámite”.

El secretario general de Foro Asturias recuerda como mediados de enero el pleno de la Junta General del Principado aprobó por unanimidad la moción de su partido para cita previa dejase de ser obligatoria en la Administración asturiana. “Nuestra intención es hacer una administración que no de problemas. Que intente solucionarlos, pero desde luego que no los cree”

Pumares asegura que hace falta mejor organización, mejor gestión, mejor coordinación de las unidades y de los funcionarios.

Con la Administración pasa como con todo lo demás. Los dos grandes partidos de Madrid no pueden ofrecer nada a Asturias más que recetas recicladas y discursos de cartón-piedra y así no vamos a solucionar los problemas.

“Yo me comprometo a que la Administración facilite la vida al ciudadano, y que no pida ningún papel que ya obre en su poder, también mejorar el ecosistema digital de la Administración”