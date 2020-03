Adrián Barbón: "Vienen días duros, pero todo saldrá bien"

El presidente del Gobierno del Principado de Asturias ha estado, este miércoles, en Mediodía COPE Asturias. Adrián Barbón ha respondido a las preguntas sobre la gestión que está haciendo el Ejecutivo autonómico de la crisis sanitaria provocada por el nuevo coronavirus.

Barbón ha advertido en COPE de que el Gobierno de Asturias se está poniendo en el peor de los escenarios: "El peor de los escenarios sería bordear el colapso; si no llegamos a él, mejor, pero si llegamos, que tengamos todo organizado para poder hacerle frente", ha explicado el jefe del Ejecutivo autonómico.

En este sentido, el presidente se congratula de "estamos tomando decisiones antes que otras comunidades, de aquellas en las que el virus ha golpeado antes y también las que están en nuestra misma situación". Barbón ha puesto como ejemplo que "nos adelantamos en cerrar colegios y bares, ya tenemos levantado un hospital de campaña y hemos habilitado lugares para atender a contagiados" a pesar de que el sistema sanitario asturiano aún soporta el número de contagiados por COVID-19.

Al margen de la tensión al que va a ser sometido el sistema, a Barbón le preocupa la escasez de material de protección: "Al margen de la compra global que ha hecho el Gobierno de España, nosotros también estamos comprando mascarillas y esperamos una remesa de 150.000, que no duran más que una semana", ha explicado, antes de pedir mesura en el uso de estos equipos: "Entiendo el miedo, pero no todos tenemos que llevar las mascarillas". También ha abordado el retraso en la llegada a Asturias de los test rápidos para detectar el coronavirus: "Espero que este miércoles me digan que van a llegar ya", ha deseado.

Parece que el pico de contagios en Asturias se va retrasando, pero a Barbón le preocupa los focos en nuestra comunidad. En especial, el del ERA, con más de un centenar de positivos. Ha explicado que "es complicado reforzar la plantilla de las residencias de mayores porque algunos profesionales están rechazando trabajar en el ERA", una circunstancia que asegura que entiende.

Además de la crisis sanitaria, el Gobierno de Asturias trabaja para paliar las consecuencias de la crisis económica. Barbón no se ha aventurado a dar cifras concretas de las medidas complementarias que va a aplicar el Ejecutivo autonómico a partir de la semana que viene; pero ha querido tranquilizar a PYMES y autónomos: "No les vamos a fallar".

Además, el presidente cree que hay sectores (como la industria) que no se pueden paralizar a pesar del Estado de Alarma, pero advierte que sí se pueden ampliar las restricciones, aunque remarca que "es una decisión que debe tomar el Gobierno de España". Lo que sí sería crítico sería un vacío de poder en Asturias por el coronavirus: "por eso estamos haciendo el Consejo de Gobierno de forma telemática", explica. También ha destacado que hay "9.000 puestos de la administración autonómica que se realizan mediante teletrabajo".

Barbón, natural de Laviana, vive estos días en Oviedo, aunque pendiente de su gente: "Yo estoy en Presidencia, que entiendo que es donde tengo que estar, pero estoy pendiente de la familia; especialmente, de mi madre, que tiene patologías previas y es a la que más hay que cuidar".

Para finalizar la entrevista, el presidente del Principado ha querido mandar un mensaje a los asturianos: "Hay que mandar un mensaje positivo y de esperanza; vienen días duros y difíciles, pero todo va a salir bien", ha zanjado.