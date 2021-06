Varios padres denuncian al Colegio de Grullos por acoso y dejan a sus hijos en casa

Padres de una veintena de críos del Colegio Público Prieto Bances de Candamo, en Grullos, se han entrevistado esta mañana con el Jefe de Inspección Educativa del Principado para trasladarle la situación de acoso que consideran están viviendo sus hijos en el citado colegio.

Santiago Menéndez, portavoz de los padres, nos contaba en HERRERA en Cope que los propios niños comenzaron a negarse a asistir al centro y que cuando les preguntaron por qué la respuesta fue que les insultaban, que algunos adultos les tachaban de mentirosos y traidores y algunos de sus mejores amigos también estaban comportándose con ellos de una forma conflictiva.

El problema viene de lejos. Este grupo de padres había denunciado lo que consideran “situación de abandono que sufren sus hijos porque no hay manera de que la plantilla docente se estabilice. Los profesores se van del colegio por la mala actitud de la dirección hacia ellos, con un ambiente de trabajo irrespirable”. Según Menéndez el diálogo con la dirección resultó imposible por lo que acudieron a las autoridades competentes para que solventasen la situación. Dos meses después se encuentran con que sus hijos reniegan del colegio y por lo que les explican hay indicios de acoso hacia ellos. Menéndez nos cuenta que el Jefe de Inspección Educativa del Principado se ha reunido con ellos afeándoles que la problemática haya saltado a los medios de comunicación y lamentando que los niños no acudan al colegio. Aún así les ha prometido una inspección. Esperan las familias que se realice con rigor y que a lo largo de las vacaciones de verano se de solución al problema. De no ser así advierten de que seguirán peleando.