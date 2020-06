Valdés no tiene efectivos para vigilar el aforo de las playas

El concejo de Valdés cuenta con más de 30 arenales entre playas y calas. Controlar el aforo en todas, como pretende el Principado, es imposible. Lo ha reconocido en HERRERA EN COPE el alcalde, Oscar Pérez: “los ayuntamientos tenemos la capacidad que tenemos y si no se involucran otras Administraciones los usuarios tendrán que ser responsables”. Las playas de Otur y Cueva son muy amplias por lo que no habrá problema pero el alcalde ve imposible hacerse cargo de las pequeñas calas porque no cuenta con suficientes efectivos policiales. Tampoco ve factible que sean los efectivos del servicio de salvamento los que hagan el conteo, porque estarían dejando de lado su tarea, garantizar la seguridad de los usuarios. Los servicios técnicos municipales están trabajando ya en varias medidas como acondicionar la zona boscosa de la tercera playa para aumentar su capacidad. Llegados a este punto y después de conocer que algunos concejos estudian permitir el acceso a las playas solo a los vecinos, Oscar Pérez señala que “elucubrar solo sirve para generar confusión” por lo que es partidario de esperar hasta finales de junio para ver la evolución de las normas sanitarias.

La temporada de baños no comenzara en Valdés hasta el 1 de julio. El alcalde pide que, entre tanto, los usuarios sean responsables, respeten las normas de distanciamiento y no dejen residuos en los arenales.

