Una granadina peregrina desde Finisterre hasta Jerusalén: así está siendo su paso por Asturias

Carlota Valenzuela tiene 29 años, es de Granada, y hace un mes inició un peregrinaje desde Finisterre, en Galicia, hasta Jerusalén: "Es una cuestión de fe porque yo siento que Dios ha puesto en mi corazón la idea de peregrinar hasta Jerusalén", ha contado, en COPE Asturias, Carlota, sin parar de caminar en su etapa que ha dado comienzo, este miércoles, en Ribadesella.

Cada día camina unos 20 kilómetros con el objetivo de cubrir los 6.000 kilómetros de distancia entre el cabo coruñés y Jerusalén en Navidad: "Hay etapas que son un poco más cortas y otras, un poco más largas. he sido prudente con el diseño porque es una peregrinación muy larga y prefiero ir poco a poco, saboreando el camino", explica.

"Lo llevo fenomenal; no era una persona especialmente deportista y pensé que físicamente, me iba a costar bastante más. Afortunadamente, no estoy teniendo problemas en los pies, que es esencial. Y el cuerpo se ha acostumbrado a caminar todos los días y lo pide directamente", explica Carlota, que lleva un equipaje ligero, de 6 kilos.

Respecto a la logística de su viaje, explica que duerme con familias que le acogen: "En Asturias, la gente ha sido muy generosa y acogedora; está siendo fantástico conocer a las familias asturianas, saber qué les preocupa y cómo viven". Además, aprovecha su estancia en las casas para comer: "La mayoría de días, como con las familias y cuando no, en un sitio de menú del día, con los potes que no me pueden gustar más y como por encima de los kilómetros que hago".