Toneladas de basura, el piso destrozado y 7 gatos abandonados

Javier Balaguer no podía ni imaginarse cómo se encontraría su piso de Pravia al poder acceder al mismo después de conseguir desalojar a su inquilina tras cuatro años de impagos. Nos lo contaba en HERRERA en Cope.

La vivienda totalmente destrozada, toneladas de basura amontonadas en todas las habitaciones hasta alcanzar, en algún caso, el metro de altura. Un olor nauseabundo y también 7 gatos (por los restos de sangre en el suelo supone que alguna gata había parido).

Esta vivienda era la herencia de su abuela. La había rehabilitado la familia cambiando los suelos, lijando ventanas y puertas, pintando, arreglando los dos baños y la cocina. Ahora todo está inservible. Durante todo este tiempo Javier no solo no cobró ni un euro del alquiler si no que tuvo que poner de su bolsillo la comunidad, el IBI, el seguro del hogar, las derramas del edificio...

Calcula que la deuda adquirida por su inquilina es de 15.000 euros, pero no hay a quien reclamar porque se trata de una persona en situación de vulnerabilidad social.

No quiere ni pensar en el dinero que le costará ahora vaciar, desinfectar y reparar todo el piso.

Javier razona que él tiene trabajo y no necesita el dinero del alquiler para vivir, pero se pregunta qué pasa con las personas que dependen de esos ingresos, no tienen forma de recuperar su vivienda y después tienen que enfrentarse a una situación tan dantesca como la que él vivió al abrir la puerta del domicilio.

Aquí puedes escuchar la entrevista íntegra.





Audio