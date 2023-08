Tomarse la vida con calma, imprescindible para nuestra salud mental

La psicóloga Alejandra Vallejo-Nágera ha participado en la Escuela de Verano de La Granda en un curso en el que se ha analizado la salud mental. El estrés y la ansiedad son los grandes males de nuestro tiempo y afortunadamente, asegura Alejandra, las personas toman conciencia cada vez más rápido de que necesitan ayuda.

Para la psicóloga ahora hay una tendencia a que todo tiene que ser rápido y anima a revelarse contra ello. Señala que el cerebro aprende despacio y que para ello necesita tiempo, motivación y empezar desde cero.

Alejandra Vallejo-Nágera critica que la sociedad actual se ciña a lo que dicen las redes sociales, que todo tiene que ser éxito obtenido con el mínimo esfuerzo y lo antes posible. Y por ello “el cerebro está en carne viva y no aprende nada”, solo se genera frustración. Por ello se recurre como anestesiantes a la comida basura, la bebida o incluso la actividad física excesiva buscando la descarga de adrenalina y el agotamiento para no pensar y no encontrarse con uno mismo.

Añade la psicóloga que los jóvenes se han vuelto muy frágiles en cuanto a la solución de problemas y es necesario mirar que tipo de referentes tienen en casa.

Concluye afirmando que el ser humano tiene que recuperar la conexión con los demás, el tiempo lento, la capacidad de observación y la trascendencia, sentir que lo que se hace se hace para algo y para alguien.

Aquí puedes escuchar la entrevista.