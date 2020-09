Siguen apareciendo ánades muertos en la ría avilesina

El Colectivo Ecologista de Asturias ha pedido a la Consejería de Medio Ambiente y a la de Medio Rural que investigue las causas de la aparición de patos muertos en la ría avilesina. Desde mediados de agosto son ya mas de una veintena los ejemplares de ánade real que se han encontrado muertos o moribundos en las orillas, desde la desembocadura del rio Arlós hacia abajo. El flujo de las mareas dificulta conocer el punto exacto donde puede haberse producido un vertido o un envenenamiento. Fructuoso Pontigo, del Colectivo Ecologista, nos contaba en HERRERA en Cope que se trata de un ave muy resistente y es muy difícil encontrarse con ejemplares muertos. Uno de los que aún estaban con vida fue entregado a la guardería del Principado, pero no han vuelto a saber de él. Señala que esto es frecuente, que muchos ciudadanos recogen animales y dan aviso pero luego les resulta imposible saber lo que ha podido pasar con ellos. Lo achaca a que el Principado es una de las pocas comunidades autónomas que no disponen de un centro de recuperación de fauna salvaje, a pesar de que se invirtieron millones de los fondos mineros para levantar uno que sigue cerrado. Actualmente solo funcionan unas deficientes instalaciones ubicadas en una antigua piscifactoría y con poco personal. El Colectivo Ecologista quiere que el Gobierno Autonómico compruebe los hechos que han denunciado y el origen del vertido que puede ser la causa de tan alta mortalidad. También que se tomen muestras y se realice necropsia a alguno de los patos afectados. Fructuoso Pontigo lamenta que no sea una prioridad para la Administración el mantenimiento de las especies naturales.

