El sermón no es pedagogicamente efectivo

No ha sentado demasiado bien en algunos sectores la campaña de sensibilización sobre el COVID-19 dirigida a jóvenes que ha puesto en marcha por el Ayuntamiento de Gijón. Mensajes como “te lo dije” o “no me vengas llorando” no son efectivos según nos ha contado en HERRERA en Cope la psicóloga Marisol Delgado Artime. Frases como esas, nos dice, suenan a reprimenda y aunque a los padres nos encanta, como método pedagógico no son efectivas. Considera Marisol que lo mejor es inculcarles mentalidad de equipo. Incorporarles a un “nosotros” para que entiendan que entre todos podemos contribuir y ayudarnos. Si les culpabilizamos, dice, conseguimos que no se sientan involucrados y no se consideren parte responsable.

Recomienda nuestra psicóloga utilizar sus propios canales para llegar a ellos: youtubers, instagramers, influencers... porque son a quienes siguen y a quienes tienen como referentes.

Además está el ejemplo que les damos en casa. Si los padres hacemos barbacoas con un gran número de amigos, sin mascarilla ni distancia social, no estamos en situación de exigir el cumplimiento de las normas.

La adolescencia es una edad en la que se sienten invulnerables y esto forma parte del desarrollo evolutivo. Por eso es necesario empatizar y recordarles que aunque puede que a ellos no les pase nada, si puede ser muy peligroso para gente de su entorno como padres o abuelos.

