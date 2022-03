El secreto de La Llosa de Oles para cocinar "La mejor fabada de Villaviciosa"

La Llosa de Oles se ha alzado, este año, con el reconocimiento a "La mejor fabada de Villaviciosa". Las hermanas Teresi y Luisi García Noval regentan este negocio situado en el concejo maliayo. En Herrera en COPE Gijón, hemos hablado con Teresi.

"Estamos muy contentos porque estamos trabajando muy bien en estos tiempos tan difíciles y cualquier premio es bienvenido: nos permite darnos a conocer y que se conozca Oles, porque la gente escucha La Llosa de Oles y busca dónde estamos", nos ha contado Teresi. Su hermana, Luisi, se sitúa al frente de los fogones, aunque el secreto de "La mejor fabada de Villaviciosa" no está muy oculto.

"Nos cansamos de decir todos lo mismo; la buena fabada parte de la base de una muy buena materia prima", explica Teresi, que puntualiza que "tenemos muy buena faba y el compango, el chorizo y la morcilla, lo hacemos nosotros en casa. Algo tendrá que ver...".

Además, en La Llosa de Oles cocinan en cocina de carbón y el toque definitivo es el mimo que le pone Luisi. Según nos cuenta su hermana, Teresi, "la faba no puede hervir, tiene que hacer 'flo, flo, flo' para que no se rompa... y eso se traduce en muchas horas". "En menos de 4 horas, no se hace una fabada", calcula Teresi.