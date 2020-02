'El heredero', la novela que se publicó gracias a Instagram

"En esta guerra no hay bandos, hay personas". Es una frase de uno de los personajes de 'El heredero', la novela de Rafael Tarradas Bultó publicada por Espasa que está triunfando en nuestro país. La historia, ambientada en la Guerra Civil, cuenta la historia de tres familias, con personajes en uno y otro bando. Una de las familias, la Bultó-Marqués, es la del autor: "Un 25% es realidad y el 75% restante, ficción", cuenta Tarradas en COPE Gijón.

De hecho, la novela encuentra su origen en las historias familiares que él mismo decidió recopilar y pasar a papel: "Cuando las acabé, escribí el libro y regalé un ejemplar a mi familia por Navidad. Otros familiares me empezaron a pedir más libros y como somos muchos y me iba a arruinar si le imprimía una copia para cada uno, lo colgué en un portal para que se lo descargasen", cuenta Tarradas. Entonces, llegó la sorpresa: "A los ocho días, se habían vendido más de 500 ejemplares y me escribieron del Grupo Planeta, con un mensaje en Instagram, para publicar el libro".

La Guerra Civil como telón

"El lector que busque un libro de batallas, debe buscar otro", advierte Tarradas. La historia de 'El heredero' transcurre en la Guerra Civil, pero no cuenta cómo es la Guerra Civil. El libro, según explica su autor, "cuenta cómo una situación lleva a algunas familias al límite y les saca de su zona de confort; se ven con el pie cambiado y se enfrentan entre sí en algunos momentos, pero están unidas por un secreto que se conocerá en el libro".

Gijón, uno de los escenarios del libro

La abuela de una de las familias es una asturiana que vive en Gijón. "Es un personaje real -desvela Rafael Tarradas-, mi bisabuela. Ella vivía en Barcelona, pero se sentía superasturiana; de hecho, tenía un hórreo en el jardín de su casa. También nos aleccionaba sobre cómo hacían las cosas los asturianos; lo bien que lo hacían en Asturias y lo mal que lo hacíamos en Barcelona. ¿Qué no crecía un árbol? Pues nos decía que no lo estábamos haciendo bien porque en Gijón todos los árboles estaban hermosos y era porque los plantaban bien".