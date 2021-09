¿Qué pasa si un niño quiere vacunarse y sus padres son negacionistas?

Eva Requejo es abogada de familia. Este martes se ha pasado por Herrera en COPE Asturias después de que saliese a la luz el primer caso en el que un juez ha tenido que decidir si un menor se vacuna ante la falta de acuerdo entre los padres. En el caso de este adolescente gijonés de 14 años, la madre estaba en contra y el padre, al que ha dado la razón el juez, a favor.

Requejo ha explicado en COPE que "el juzgado, con buen criterio, ha dado la facultad de decidir al progenitor que ha amparado su idea en las recomendaciones sanitarias". La abogada advierte de que, aunque habitualmente estas situaciones se dan con casos contratos, el juez no decide sobre la vacunación, sino sobre la patria potestad del menor.

En España se han dado varios casos de padres que tienen una opinión enfrentada sobre la idoneidad de vacunar a sus hijos; pero, ¿qué pasa si el menor sí quiere recibir los pinchazos contra el COVID y los padres se niegan? Eva Requejo responde que "con la nueva normativa, podría darse el caso de que el menor solicitase un defensor judicial para que defendiese ese interés, aunque yo no me lo he encontrado en la práctica judicial".