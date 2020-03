El policía más conocido de España, en COPE Asturias

Lleva años ejerciendo como agente de la Policía Local de Noreña, pero ha saltado a la fama gracias a su increíble labor para animar a los vecinos de este concejo asturiano en pleno confinamiento. Es Raimundo García y ha estado, este viernes, en Herrera en COPE Asturias.

Está sorprendido: "Ni por asomo me imaginé que podía pasarme esto", ha explicado. "Me impresiona y a uno le llena todo este cariño. Como digo yo, esto es gasolina para el alma". Raimundo, sin embargo, resta importancia a sus gestos: "Yo no he hecho más que agradecer, de corazón, a los ciudadanos lo bien que están haciendo este gesto que, por otra parte, es fundamental", explica. Pero su mejor público son los más pequeños: "Son quienes peor lo están pasando -reflexiona-, y solo pretendo echar una mano con ellos".

A Raimundo no le está costando, según cuenta, elaborar sus simpáticos discursos: "Sinceramente siempre fue así, mis amigos y familiares me dicen que siempre veo la botella medio llena. Me gusta el humor... ¡Y el amor! Vivimos una vez y hay que tomar las cosas con alegría".

Raimundo ha acaparado todos los focos, pero quiere compartir su 'exito' con otros compañeros, por ejemplo, "la gente de Protección Civil de Cabranes también están haciendo iniciativas muy bonitas". Está feliz porque "parecía que habíamos perdido la esperanza en la humanidad y hay muchos pequeños gestos de la mayoría de la gente", ha contado en COPE.