"A pesar del COVID-19, no podemos dejar de ayudar al pueblo saharaui"

El coronavirus ha parado casi todo; pero hay asociaciones que no se pueden permitir echar el freno. Es el caso de la Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui que, cada verano, traen a Asturias a niños de los campamentos de Tinduf, alejándoles de las elevadísimas temperaturas del desierto.

La incertidumbre es total, pero el presidente de la asociación, Alberto Suárez, que ha contado en COPE que la captación del programa 'Vacaciones en paz' sigue en marcha. "No podemos desarrollar nuestra campaña habitual para conseguir nuevas familias, no podemos ir puerta a puerta ni repartir los miles de folletos que tenemos preparado; pero no podemos dejar de desarrollar la captación, hacen falta 50 familias para que podamos traer a 500 menores", explica Suárez.

El presidente de la asociación entiende la "situación excepcional que estamos viviendo, por un problema que está afectando a la salud de mucha gente y confinando al resto; pero las necesidades en los campamentos de refugiados siguen siendo las mismas; e incluso más porque están confinados para que no les llegue el coronavirus, porque sería una desgracia".

El programa 'Vacaciones en paz' continua: "Vendrían la primera semana de julio y se quedarían hasta finales de septiembre, esperamos que la situación esté normalizada para entonces". Hay muchas familias pendientes, "nos llaman y nos preguntan si el programa se mantiene".

A pesar de la situación, es fundamental seguir ayudando a los refugiados saharauis porque "ellos llevan confinados 45 años -explica Alberto Suárez-, refugiados en un desierto sin acceso a recursos naturales ni posibilidad de realizar actividades económicas que les den recursos".

Para colaborar con el programa 'Vacaciones en Paz' puedes entrar en la página de Facebook de la Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui.