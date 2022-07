El párroco de San Pedro: "Siempre hubo convivencia entre Iglesia y Ayuntamiento, hasta que llegó esta señora"

A las voces críticas de la oposición en el Ayuntamiento de Gijón por el reglamento de Laicidad que ultima el Gobierno local de PSOE e Izquierda Unida, se suma este lunes la del párroco de San Pedro. Don Javier Gómez Cuesta ha estado en Herrera en COPE Asturias, donde ha rechazado la nueva norma impulsada por la alcaldesa socialista, Ana González.

"Yo nunca fui a gobernar al Ayuntamiento, ni el alcalde de turno vino a gobernar a la Iglesia. Siempre ha habido un entendimiento, una convivencia, celebrar las fiestas y las tradiciones de Gijón sin ningún problema, hasta que llegó esta señora" que, según asegura, Gómez Cuesta, "desconoce la labor que ha tenido la Iglesia en la ciudad. Cuando no había libertades, las iglesias estuvieron abiertas para aquellos socialistas, que lo eran de verdad, para que pudieran manifestar sus peticiones".

Gómez Cuesta censura, por otra parte, la prohibición de que los concejales de la corporación acudan a actos religiosos. "Los concejales no son una dádiva suya; son representantes del pueblo y se ganaron sus puestos por los votos. Y son representantes del pueblo las 24 horas del día, no cuando ella quiera. Y en San Pedro, serán recibidos como representantes del pueblo, que es lo que son, no vasallos de la alcaldesa", zanja el párroco de San Pedro.