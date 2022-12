Oviedo acoge el V Congreso Internacional de pedagogía e investigación Performativa y Creatividad Musical

Oviedo acoge, hasta el próximo miércoles, el Congreso internacional de pedagogía e investigación performativa y creatividad musical, un evento único en España, organizado por la Fundación SOCA-ISLIM (bajo la presidencia de honor de Alicia de Larrocha), con la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo, concebido como para generar y compartir conocimiento entre profesionales de la Música (intérpretes, docentes, musicólogos y compositores) y abierto a los amantes de la Música, que pueden inscribirse como “amigos del COIN”.

El evento permitirá escuchar en directo y de forma cercana a artistas y expertos de prestigio nacional e internacional como Josep Colom, Hugues Léclere, Luisa Sello, Bruno Canino, Sbeglia-Zamuner piano duo, Paul Meyer, Antonio Soria, David del Puerto, Pollice piano dúo, Ramón Sobrino, José Luis García del Busto ; escuchar ponencias y conferencias a profesionales del máximo nivel; participar como asistente a mesas redondas y debates; descuento para la ópera; apoyar un proyecto único en España que contribuye a generar y compartir conocimiento al máximo nivel en torno a la buena Música.

Antonio Soria, catedrático de piano en el Conservatorio Superior de Castilla – La Mancha y en el centro universitario Forum Musikae de Madrid, cuenta en Herrera en COPE Asturias lo momentos más destacados de esta cita

Algunos de los momentos estelares que la ciudadanía asturiana, y sus múltiples visitantes, no deberían perderse son:

En la tarde inaugural, viernes 16 de diciembre, a las 18,30h. en el Conservatorio Superior del Principado de Asturias (CONSMUPA) el pianista Hugues Leclère (profesor en el CRR de París y Pôle Supérieur Paris Boulogne Billancourt) interpretará las 11 Bagatelas op. 119 de Beethoven (en el 200 aniversario de su creación) y Cuadros de una exposición de Moussorgsky.

El sábado 17 por la mañana, a las 12,30 “Ruta de la Regenta”, desde la puerta del CONSMUPA, por la tarde, a las 18h. “entre danza y ópera, …a 20 dedos”, a cargo de los pianistas Maria Sbeglia y Umberto Zamuner, ambos profesores del Conservatorio de San Pietro a Maiella de Nápoles, con un programa para piano a 4 manos que combina la ópera y la danza con lo más clásico del repertorio, firmado por Brahms (6 danzas húngaras), Martucci (Fantasia su “Un Ballo in Maschera”) y Rossini (Obertura de “La Gazza Ladra” [rev. de R.Temaglia] y Obertura de “Il Barbiere di Siviglia” [rev. de R.Temaglia]).

El domingo 18, glorias del teclado como Josep Colom, a las 6 de la tarde, explicará su interpretación (ponencia performativa) sobre la última sonata y el rondó en la m. de Mozart y a las 7,30 "Drama, comedia y lirismo en el piano italiano a cuatro manos" con Aurelio y Paolo Pollice, hermanos con 40 años de experiencia como duo, profesores de piano en el Conservatorio di Vibo Valentia (Calabria, Italia), interpretan a cuatro manos obras de Bellini, Rossini, Donizetti, Mascagni, Leoncavallo, Verid y Puccini, en versiones originales.

El lunes 19, en la Biblioteca de Asturias “Ramón Pérez de Ayala” (Fontán): Bach, Beethoven, Schubert y Nino Rota en manos de la Prof. Dra. Dª. Luisa Sello (catedrática en la New University of Sofia (Bulgaria) y Prof. D. Bruno Canino (excatedrático Conservatorio “Giuseppe Verdi” de Milán, con entrada libre hasta completar aforo.

El miércoles 21, conferencia de clausura por el Excmo. Sr. D. José Luis García del Busto (secretario general de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando – Madrid-), titulada "El regalo de boda de Cesar Franck a Eugène Ysaÿe", a las 5 de la tarde, en el CONSMUPA. Y a las 19,45, concierto de clausura organizado por la Sociedad Filarmónica de Oviedo en el Teatro de la Filarmónica, con el Prof. M. Paul Meyer (concertista internacional, clarinetista y director de orquesta) y el Prof. Dr. D. Antonio Soria (concertista internacional, catedrático de piano en el Conservatorio Superior de Música de Castilla – La Mancha y en el centro univservatorio Forum Musikae -Madrid-), con notas al programa en directo a cargo del Excmo. Sr. D. José Luis García del Busto. Obras de Camille Saint-Saëns (Sonata para clarinete y piano, op 167, Joaquín Turina (Sonata op. 51), Paul Hindemith (Sonata para clarinete y piano), Gerald Finzi (Five Bagatells for clarinet and piano, op. 23), y Leonard Bernstein (Sonata para clarinete y piano).

El congreso cuenta con la acreditación académica del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado del Ministerio de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España.