Juan Bedia: "Nunca había llorado tanto en mi vida"

Juan Bedia, gerente de FUNDAVI, se recupera del coronavirus en su domicilio, después de pasar once días ingresado en el HUCA. En HERRERA EN COPE nos ha contado cómo fueron esas once jornadas de fiebre muy alta, diarrea y tremendos dolores generalizados. Transcurrieron aislado en una habitación con solo tres o cuatro visitas al día, las del personal sanitario que le atendía y que no podría reconocer en la calle porque solo les veía los ojos. “No soy una persona que llore, pero lloré allí más que en toda mi vida” porque la cabeza no deja de dar vueltas. Ayudará que se descubra una vacuna pero Bedia insiste en que “es una lucha, cuerpo a cuerpo, de tu organismo con un terrible adversario”.

Pide que la familia y los amigos de todas las personas que estén ingresadas no dejen de enviarles mensajes de ánimo, porque aunque a veces cueste leer los whatsapp, transmiten toda la fuerza de quienes más te quieren y es necesaria.

